Nevşehir'de devrilen minibüsteki 1 kişi öldü
Nevşehir'de minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 07:13, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 07:14
Nevşehir-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan T.İ. yönetimindeki 38 BD 555 plakalı minibüs, Bozca köyü yakınlarında uyarı tabelalarına çarptı, ardından devrildi.
Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken beraberindeki Dursun Yıldız (34) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, kurtarılamadı.