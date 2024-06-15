AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı vergi paketi taslağı tamamlandı. Bayramdan sonra Meclis Başkanlığına sunulacak teklifin yaklaşık 60 madde olması bekleniyor. Teklifin 15 maddesi yeni getirilecek asgari kurumlar vergisi düzenlemesi ve bu düzenleme sebebiyle diğer kanunlara yapılacak atıflardan oluşacak.

AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu "asgari kurumlar vergisi" uygulaması da vergi paketinde yer alacak. Buna göre Türkiye'de faaliyet gösteren her şirketin, vergi teşviki, istisnalar ve muafiyetlerden yararlansa bile asgari yüzde 15 oranında kurumlar vergisi ödemesi öngörüldü. AK Parti kaynakları düzenlemeyi "Bu uygulama hem Türkiye'deki küresel şirketler hem de Türk firmalarını kapsayacak. Muafiyet ve istisnalar sebebiyle elde ettikleri gelir veya verdikleri hizmetleri vergiden düşüp; hiç vergi ödenmediği durumlar var. Şimdi, bu muafiyetler veya istisnalar olsa bile en az yüzde 15 vergi ödeyecekler. Bazı stratejik yatırımlara ilişkin vergi avantajları ise devam edecek" şeklinde anlattı.

VERGİSİZ KAZANÇ OLMAYACAK

Vergi paketindeki ikinci yeni uygulama ise 'asgari gelir vergisi' sistemi olacak. Vergi mevzuatına yeni eklenecek bu düzenleme, doktorluk, mühendislik gibi bazı meslek gruplarının yıllık kazançları üzerinden peşin vergi alınmasını öngörüyor. AK Parti kaynakları "Özellikle, doktor, diş hekimi, mali müşavir vs. gibi meslekleri yapıp da yıllardır vergi ödemeyenler söz konusu. Hatta 20 yıldır faaliyetteler ama maalesef sürekli zarar beyan edenler var. Zarardaysan bir işletme 20 yıl niye çalışsın? Vergisiz kazanç olmaz. Bunları tevkifata tabi tutacağız. Yani peşin vergi gibi olacak. Bir alt sınır belirlenecek. Her halükarda belli bir oranda asgari bir gelir vergisi ödeyecek. Yıl sonunda 'Ben zarar ettim' deyip bunu belgelendirirse bir mahsuplaşma olacak. Ancak alt sınırdaki vergiyi yine de ödeyecek. Çünkü bu alanda bir vergi kaçağı var. Bunu önlemeye dönük bir adım olacak" diye konuştu.

KRİPTO VARLIKTAN İŞLEM VERGİSİ

Vergi Paketi'nde ayrıca kripto varlıklardan işlem vergisi alınması, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonlarının bünyelerindeki gayrimenkullerden elde edilen gelirler üzerinden yüzde 15 oranında asgari kurumlar vergisi ödenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak. Yine KÖİ projelerinden elde edilen gelirlerden alınan verginin de artırılması öngörülüyor. Bazı maden aramalarında uygulanan KDV istisnasının kaldırılması da pakette yer ayacak.

TASARRUF YASASI GELİYOR

AK Parti'nin hazırladığı ikinci torba teklif ise bazı tasarruf tedbirlerinin uygulanmasına dair kanuni düzenlemelerden oluşacak. Teklife göre Hazine ve Maliye Bakanlığına kamudaki ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satışına ilişkin yetki verilecek. Ayrıca tasarruf tedbirleri paketinde yer alan kamudaki bazı mükerrer kurumların kapatılması kapsamında, vergi daireleri ile defterdarlıkların tek çatı altında toplanması, tüm illerde vergi dairelerinin kapatılarak, defterdarlık adı altında teşkilatlanmaları ve vergi dairelerinin hizmetlerinin defterdarlıklar tarafından verilmesi öngörülüyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI 10 KAT ARTACAK

Vergi paketinde yurt dışı çıkış harçlarına zam yapılması da bekleniyor. Buna göre mevcutta 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1.000 lira ile 1.750 lira aralığında artması öngörülüyor. Eğer harç 1.000 lira olarak belirlenirse artış oranı yüzde 566, 1.750 lira belirlenirse yüzde 1.066 olacak.

HAZİNE'YE 226 MİLYAR TL'LİK KATKI SAĞLAYACAK

Yeni vergi paketiyle Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 0,7'sine denk ek gelir sağlanması hedefleniyor. Bu da en az 226 milyar TL'lik bir kaynak anlamına geliyor.