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İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'

İkinci el araç piyasasında durgunluk sürerken, hazırlanan bir rapor fiyatların mayıs ayında 'taban'da kalmaya devam ettiğini gösterdi. Geçen yılın ekim ayında 734 bin liralık ortalama fiyat bu yılın mayıs ayında 680 bin lirada kaldığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 07:58, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 07:25
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İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'

Quick Finans ile SmartIQ işbirliğiyle hazırlanan '2'nci El Oto Raporu' yayınlandı. Raporda sıfır ve ikinci el araç piyasına dair güncel veriler yer aldı.

Rapora göre, mayıs ayı 0 kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 10 azalarak satılan araç sayısı 100 bin 305 adet oldu. Nisan ayının kısa olmasının etkisi ve 7 Temmuz'da devreye alınacak olan güvenlik donanımı yönetmeliği nedeniyle düzenlenen kampanyalarla geçen aya göre satışlarda yüzde 30 artış kaydedildi.

Hafif ticari araç pazarı bu yıl ocak-mayıs döneminde, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak satılan araç sayısı 471 bin 743 adet olarak gerçekleşti.

İkinci elde dip fiyatlar sürüyor

Raporda, 2023 yılında lira ve avro bazlı zirveyi gören ikinci el araç fiyatlarında aynı yılın 2'inci yarısında başlayan düşüşlerin, bu yılın ilk çeyreğinde durduğu, nisan ayında oturduğu taban seviyesini mayıs ayında da sürdürdüğü aktarıldı.

15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar olan B, C, D ve E segmentlerini içeren analizlere göre, ekim ayında 734 bin lira olan ortalama fiyat, nisan ayında 680 bin liraya oturup, mayıs ayında da aynı seviyeyi sürdürdü.

Euro bazında ise aynı dönemde 25 bin Euro olan ortalama ikinci el araç fiyatı nisan ayında 20 bin avronun altına inip mayıs ayında da aynı seviyeyi korudu.

Araçlar 40 günde satılıyor

Rapora göre ikinci el otomobilde B, C, D ve E segment araçlar için ortalama stokta kalma süresi geçen yıl için binek modellerde 40 gün olurken, ocak ayında 54 güne, mayıs ayında ise 57 güne çıktı.

Ticari modeller için ise geçen yıl 34 gün olan ortalama stokta kalma süresi ocak ayında 44 gün olurken, mayıs ayında 48 gün olarak gözlemlendi.

15 yaşındaki araçlar iki ay ilanda bekliyor

İkinci el otomobilde yaş ve kilometre faktörü satış hızını etkiledi. 5 yaşına kadar olan araçlarda ortalama stokta kalma süresi 47 gün olurken, 5-10 yaş ikinci el araçlarda süre 63 güne kadar çıktı. 10-15 yaş araçlar ise 60 günde el değiştirdi.

B, C, D ve E segmentlerinin dahil olduğu pazar analizine göre ise mayıs ayında, pazar genelinde ortalama stokta kalma süresi 57 gün oldu.

Sıfır araçlara alternatif olan 0-2 yaş grubu ikinci el araçlar ortalama 41 günde satılırken, aynı yaş grubundaki SUV araçlar 39 günde alıcı buldu.

Pazara yeni giren 'uzak doğulu SUV modeller' ise ortalama 22 günde satıldı.

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