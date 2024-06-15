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Arafat'ta 'büyük buluşma'

Suudi Arabistan'da bulunan 2 milyondan fazla hacı adayı, "Müslümanların büyük buluşması" veya "mahşerin provası" olarak nitelendirilen Arafat ziyaretini bugün gerçekleştiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 09:55, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:49
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Arafat'ta 'büyük buluşma'

Hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde, Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'a gitti.

Vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptıracak

Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vakfe duası yapacak. Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçirecek.

Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak.

Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" yedi taş atacak.

Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacak. İlk fırsatta, farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yını ifa edecek. Böylece hac farizası tamamlanmış olacak.

Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak.

Hacılardan, daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kabe'ye ve şehre veda edecek.

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