Devlet Bahçeli'den bayram mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı mesajı paylaştı. Bahçeli mesajında, Kurban Bayramı yepyeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 12:18, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 12:19
Devlet Bahçeli'nin Kurban Bayramı mesajında şu ifadeler yer aldı:
Temennim, bayram günleri münasebetiyle herkesin vicdan muhasebesi yapması, samimi şekilde meseleleri ele almaları, tahammül eşiklerimizi zorlama yanlışından dönmeleridir.
Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatındaki nefreti yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin ikiyüzlülüğü utanç verici düzeylerdedir.