Devlet Bahçeli'den bayram mesajı

Devlet Bahçeli'nin Kurban Bayramı mesajında şu ifadeler yer aldı:

Temennim, bayram günleri münasebetiyle herkesin vicdan muhasebesi yapması, samimi şekilde meseleleri ele almaları, tahammül eşiklerimizi zorlama yanlışından dönmeleridir.

Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatındaki nefreti yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin ikiyüzlülüğü utanç verici düzeylerdedir.