Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çarpışan 2 otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 12:26, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 12:20
Nihat U'nun kullandığı 31 AGS 586 plakalı otomobil, Güzelçay Mahallesi'nde, karşı şeride geçerek Ercan T. idaresindeki 06 BMN 634 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobillerde sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 2 sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.