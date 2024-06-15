Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayollarında alınan bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayram tatilinde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle 68 bin 655 kilometrelik yol ağında tüm önlemlerin alındığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın huzur içinde seyahat etmeleri için bütün tedbirleri aldık. En yoğun seyahatin gerçekleştiği karayollarında 7-24 esasına göre çalışıyoruz.

Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde kesintisiz olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğünce AUS Merkezi'nde bayram tatili süresince anlık izleme ve takiplerin yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "Ülke genelinde bulunan karayolu ağının pek çok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden toplanan sinyal ve veriler AUS merkezimiz üzerinden koordine ediliyor." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, yoğun trafik ve kaza gibi istenmeyen durumların önüne geçilmesi amacıyla alınan bu önlemlerin, tatil boyunca yolcuların güvenliğini sağlamak için büyük önem taşıdığını vurguladı.

"YOL ÇALIŞMALARINA ZORUNLU OLMADIKÇA ARA VERİYORUZ"

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerde trafik işaretlemelerinin yapıldığını belirten Uraloğlu, daha önce yapılan işaretlemelerin ise gözden geçirildiğini söyledi.

Uraloğlu, "Yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde Kurban Bayramı tatili süresince zorunlu olmadıkça çalışmalara ara veriyoruz. Ayrıca bir bölümü kapalı, diğer bölümü iki yönlü trafiğe açık olan bölünmüş yollarda, sürücülerin yanılgıya düşmemeleri için trafik işaret levhalarının belirlenen standartlara uygunluğunu da kontrolünü sağladık." diye konuştu.

"TRAFİK İŞARETLERİ VE LEVHALARININ KONTROLÜ YAPILDI"

Karayol ağının kontrol edilerek trafik işaret levhalarında, oto korkuluklarında, sinyalizasyon sistemleri ve kenar dikmelerindeki eksiklerin tamamlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kirlenen levhaların ve görünürlüğü azalan trafik işaretlerinin görünür olmasını sağladık. Aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek sel sularının taşıt yolundan aştığı sınırlı ve istisnai durumlarda, taşıt yolu kenarına su seviyesinin üzerinde olacak şekilde sık aralıklarla onarım yaklaşım levhaları yerleştirilecek.

Değişik nedenlerle taşıt yolundaki daralmalarda ise, heyelan nedeniyle trafiğe elverişle olmayan kısımlarda onarım yaklaşım levhaları kullanılarak trafik yönlendirilecek. Ayrıca vatandaşlarımız ülke genelinde yol durumundaki anlık değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü resmi web sitesindeki "Yol Durumu" bölümünden takip edebilirler." şeklinde konuştu.

"GÜVENLİ YOLCULUK HERKESİN HAKKI"

Bayram tatilinde vatandaşların huzur içinde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla alınan önlemlerin yanı sıra sürücülerin de dikkatli olması gerektiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Trafik güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri takmak ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamak sizlerin, sevdiklerinizin ve trafikteki diğer insanların güvenliği için hayatidir. Unutmayın, güvenli yolculuk herkesin hakkı." dedi. Uraloğlu, sürücülerin yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı yol kesimlerindeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilere uymalarının ve belirtilen hız limitini aşmamalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Uraloğlu, tatil gidiş ve dönüşlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmalarının belli güzergahlarda yol kapasitesinin üzerinde trafik yoğunluğu oluşturduğuna dikkat çekerek, seyahatlerin gün içinde uygun saatlere yayılıp aceleci ve telaşlı davranışlardan kaçınılması uyarısında bulundu. Uraloğlu, herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde bulunulan şeritte kalarak şerit ihlali yapılmaması, uzun mesafeli seyahatler için araçların bakımının yaptırılması ve yeterli yakıt alarak araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu taşınmamasını vurguladı.