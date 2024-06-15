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Bakan Özhaseki: Dünyanın en büyük şantiyesi deprem bölgesinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünyanın en büyük şantiyesi şimdi deprem bölgesinde. İşler başlarken saydırmıştım, 1240 yerde şantiye vardı, dün arkadaşlardan bir daha rapor aldım, 2 binin üzerinde şantiyemiz var. İnşallah bizler bu yaraları saracağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 13:02, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 13:03
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Bakan Özhaseki: Dünyanın en büyük şantiyesi deprem bölgesinde

Kayseri Valiliği bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Özhaseki, Kurban Bayramı ve diğer dini, milli bayramların huzur içinde kutlanmasını diledi.

"Coğrafya kaderdir" sözünü hatırlatan Özhaseki, Türkiye'nin gittikçe büyüdüğünü, geliştiğini, bu büyüme ve güçlenmenin düşmanlara korku saldığını, dostları ise memnun ettiğini dile getirdi.

Güçlü bir devlet olmanın önemine dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Eğer güçlü olursanız dimdik durursunuz, yaşarsınız. Kimse size yan bakamaz. Ama zayıf olursanız üzerinizde oyun kurulmaya başlanır. Etrafımızdaki ülkelere bir bakın, ağzı tatlı kaç tane ülke var? Akşam insanların evine huzurla gidebildiği, bombaların patlamadığı kaç tane ülke var? Hele böyle bir bayram arefesinde biz ülkemiz için bu sevinci dile getirirken bir taraftan da Filistin'de yaşananları gördükçe, Gazze'de yaşananları gördükçe adeta insanlığımızdan utanıyoruz. Geçenlerde İspanya'da bir ödül töreni vardı. Kürsüye gidip çevreyle ilgili yaptıklarımızı anlattıktan sonra dedim ki 'Bunları ne için yapıyoruz, yaşadığımız şu ortamı güzelleştirmek için yapıyoruz. Ama insan olmazsa ne kıymeti var? Eğer insan yaşamıyorsa ne kıymeti var bunların?' Şimdi insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, hastaneler bombalanıyor, açlıktan insanlar orada can veriyor, insanlık alemi seyrediyor. 'Ateşkes' bile diyemiyor, görünüşü medeni, fakat içleri vahşi Batı medeniyeti, bu kötülüğü seyretmeye devam ediyor."

"Dünyanın en büyük şantiyesi deprem bölgesinde"

Dün Adıyaman'da bulunduğunu, deprem bölgesinde konut yapımının sürdüğünü anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şantiyeleri gezdim, inşaatları gezdim. Orada yapılan evleri gördüm. İnsanlarla oturdum, kalktım. Şükür bunun da altından kalkıyoruz, büyük bir devletiz, büyük bir milletiz. Herkes kendi içinde bulunduğu toplumla, milletle iftihar edebilir, devletiyle gurur duyabilir. Dünyanın en büyük şantiyesi şimdi deprem bölgesinde. İşler başlarken saydırmıştım, 1240 yerde şantiye vardı, dün arkadaşlardan bir daha rapor aldım, 2 binin üzerinde şantiyemiz var. Dün gittiğim İndere'de bir şantiyede sadece 16 bin 500 konut yapılıyor. İnşallah bizler bu yaraları saracağız. Oradaki depremzede kardeşlerimizin de duasını alacağız. Sonra da hep birlikte huzurla millet olarak önümüze, yolumuza devam edeceğiz."

Vali Gökmen Çiçek de vatandaşların bayramını kutlayarak, huzur içinde bir bayram geçirmeyi diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve Vali Çiçek, katılımcılarla bayramlaştı.

Programa AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, oda başkanları, üniversite rektörleri, partilerin il başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

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