İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler nedeniyle arefe günü, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki X-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan hızlı geçişini sağlamayı amaçlıyor.Çocuklu aileler ise uçak saatlerini beklerken aktivete alanına yakın noktalarda vakit geçirdi.

"HAVALİMANI İNANILMAZ YOĞUN"

Bayram tatilini Akçay'da geçireceğini ifade eden Neslihan Tarakçı, "Havalimanı inanılmaz yoğun, yabancı çok. Biletlerimizi 1 ay önce aldığımız için bilet bulmakta bir zorluk yaşamadık. O yüzden şanslıyız. Herkese iyi bayramlar" dedi. Yolculardan Selma Ekşi ise, "Edremit Akçay'a ablama bayram ziyareti için gidiyoruz. Herkesin bayramını kutluyorum. Mutlu bayramlar." dileğinde bulundu.