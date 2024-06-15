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Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 37 bin 296'ya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 15:26, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:54
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Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 253 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 30 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 95 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 296'ya yaralı sayısının 85 bin 197'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail ordusu Gazze'de en az 200 Filistinli çocuğu kaçırdı

İsrail ordusu en az 200 Filistinli çocuğu kaçırırken, Gazze'de 17 bin çocuk yetim kaldı, bunlardan yaklaşık 510 çocuk da annesini kaybetti.

Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla çocuğun yaşadığı yerden göçe zorlandı. İsrail ordusunun saldırılarında 650 bin çocuğun yaşadığı ev yıkıldı.

Yaklaşık 34 bin çocuk yaralandı, 3 bin 600 çocuk da enkaz altında kayboldu.

Yaklaşık 1500 çocuk gözlerini veya uzuvlarını kaybetti ya da yaralanma kaynaklı engelli kaldı.

Gazze'deki çocuklar salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız

Yemek pişirmek üzere ateş yakmak için enkaz atıklarının kullanılması nedeniyle 450 bin çocuk kanser ve solunum yolu hastalıkları tehdidi altında.

Temizlik malzemelerinin az oluşu, zorunlu göç ve yerinden edilenlerin barındığı merkezlerin kalabalık olması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm çocuklar salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız.

Gazze'deki tüm çocuklar İsrail saldırıları nedeniyle korku, kaygı ve depresyon gibi psikolojik travma ve davranış sorunları yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), geçen hafta İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesine" almıştı.

Batı Şeria'da İsrail zulmü

Öte yandan İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere baskınlar düzenlemeye devam ediyor. El-Emari Mülteci Kampı ve çevresi de İsrail ordusunun hedefindeydi.

Kampa düzenlenen baskında 3'ü ağır 7 Filistinli yaralandı.

Celezun Mülteci Kampı'ndaki baskında ise bir Filistinli başından gerçek mermiyle vuruldu.

Bir diğeri de bacağı ve karnından şarapnel parçalarıyla yaralandı. Baskında 2 Filistinli de gözaltına alındı.

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