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Malatya BŞB Başkanı Sami Er'den personele bayram desteği

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in talimatıyla Kurban Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan tüm personele 3000 TL bayram desteği sunuldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 16:15, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:20
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Malatya BŞB Başkanı Sami Er'den personele bayram desteği

Yaklaşık 6 bin çalışanı ilgilendiren Kurban Bayramı desteği, personelin ESOS kartına yatırıldı. Büyükşehir Belediyesinde çalışan personeller desteği Esenlik Marketlerde kullanabilecek.

Personelin Kurban Bayramı'nı da kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yapılan desteği personelin güzel ve sağlıklı günlerde harcamalarını diledi. Er ayrıca yaptığı açıklamada, "Kıymetli çalışma arkadaşlarımıza bayram öncesinde bir bayram desteği sunduk. İnşallah hep beraber nice güzel bayramlara erişiriz. Şimdiden herkesin Kurban Bayramını kutluyor, iyi bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.

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