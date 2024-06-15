Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı
Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 16:45, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:46
Hikmet K. idaresindeki minibüs, Erbaa-Niksar kara yolu Gürçeşme kavşağında, Burhan Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa ve Niksar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.