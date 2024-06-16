Avrupa Futbol Şamiyonası tarihindeki en erken golü attı

İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın henüz 23'üncü saniyesinde Nedim Bajrami, Arnavutluk'u öne geçiren golü kaydetti. Bu gol Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde atılan en erken gol oldu. İtalya'nın gollerini ise Bastoni ile Barella attı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetti. Felix Zwayer'in yardımcılıklarını ise Stefan Lupp ile Marco Achmüller yaptı.

Son Avrupa şampiyonu İtalya, geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak ilk haftayı 3 puanla kapattı. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Alessandro Bastoni ile 16'ncı dakikada Nicolo Barella kaydetti. Arnavutluk'un tek golü ise 23'üncü saniyede Nedim Bajrami'den geldi.

Öte yandan Arnavutluk'ta Süper Lig ekiplerinden Sivasspor forması giyen Rey Manaj karşılaşmanın 77'nci dakikasında Armando Broja'nın yerine oyuna dahil olurken, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi ise 87'nci dakikada Nedim Bajrami'nin yerine girdi.

EN ERKEN GOL REKORU KIRILDI

Aynı zamanda İtalya ile Arnavutluk arasında oynanan karşılaşmada en erken gol rekoru da kırıldı. Karşılaşmanın henüz 23'üncü saniyesinde İtalya savunmasında Dimarco'nun kullandığı taç atışında kısa kalan topun arasına giren Nedim Bajrami, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti.

Bu gol aynı zamanda Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde atılan en erken gol oldu. Önceki rekor ise EURO 2004'te Rusya ile Yunanistan arasında oynanan karşılaşmanın 68'inci saniyesinde gol atan Rus futbolcu Dmitri Kirichenko'ya aitti.