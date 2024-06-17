15 yaşındaki kızı bıçaklayarak öldüren aynı yaştaki çocuk tutuklandı

Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Sponsorlu İçerik
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Kentsel dönüşüme tapu engeli
Kentsel dönüşüme tapu engeli
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Bakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı
Bakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı
Bakan Ali Yerlikaya: Suçlulara karşı mücadele sürecek
Bakan Ali Yerlikaya: Suçlulara karşı mücadele sürecek
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Erdoğan: Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin
Erdoğan: Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin
Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı
Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı
Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var
Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var
Eylem Tok ve oğlunu kim yargılayacak?
Eylem Tok ve oğlunu kim yargılayacak?
KKTC'den İsrail'in sinsi planını bozan adım
KKTC'den İsrail'in sinsi planını bozan adım
THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı
THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı
9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?
9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?
Bakan Koca'dan 'kurban eti tüketimi' uyarısı
Bakan Koca'dan 'kurban eti tüketimi' uyarısı
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

15 yaşındaki kızı bıçaklayarak öldüren aynı yaştaki çocuk tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu bıçaklayarak öldüren ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen aynı yaştaki çocuk tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 07:10, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 07:37
Yazdır
15 yaşındaki kızı bıçaklayarak öldüren aynı yaştaki çocuk tutuklandı

Hasan Mahallesi'nde önceki akşam 15 yaşındaki H.Ç.Ç'nin babasının evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan U.E.Y. (15) ve kız çocuğunun babası İ.U.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba İ.U.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. U.E.Y ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Hasan Mahallesi'nde 15 yaşındaki H.Ç.Ç, babası İ.U.Ç'nin evinde eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.E.Y. (15) ile tartışmış, U.E.Y. kızı bıçaklayarak kaçmıştı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Birimi ekipleri, U.E.Y'yi suç aleti bıçakla yakalamış, hayatını kaybeden kız çocuğunun babası İ.U.Ç. de savcının talimatıyla gözaltına alınmıştı.

U.E.Y'nin ilk ifadesinde, H.Ç.Ç'nin eski sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğü için kızı bıçaklayarak kaçtığını söylediği öğrenilmişti.

Baba İ.U.Ç'nin ise eşinden ayrıldığını ve yalnız yaşadığını, annesi ile kalan kızının kendisini arkadaşıyla ziyarete gelmek istediğini, çocuklar eve geldiklerinde başbaşa konuşmaları için dışarı çıktığını ve döndüğünde kızını kanlar içinde bulduğunu söylediği belirtilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber