Mesire alanları restoranları aratmıyor!

Dışarıda yemek yemenin maliyeti artınca mesire alanlarına olan ilgi arttı. Vatandaşları sosyalleşmesi için hizmet veren mesire ve piknik alanları; giriş, masa ve tuvalet fiyatları ile adeta restoranlarla yarışıyor. Dört kişilik bir ailenin mesire alanına girip masaya oturması 600 liradan başlıyor. Özel şirketlere kiralanan bazı mesire alanları ise dışarıdan yiyecek ve içecek kabul etmeyip, içeride yüksek fatura çıkarıyor. Her adımdan para alındığını dile getiren piknikçiler ise bu duruma isyan etti.

"HEM PAHALI HEM BAKIMSIZ"



Mesire alanlarının bakımsız ve fiyatlarının yüksek olduğundan şikayet eden vatandaşlar "Giriş arabayla 70 lira olmuş içerde boş masa bulamıyorsunuz. Millet masa kavgası yapıyor artık. Tuvalet 5 lira ama içeride tuvalet kağıdı, sabun yok; yani hijyen zaten aramayın. Sağ olsunlar girerken bir yaprak kağıt havlu veriyorlar, artık ona göre göreceksiniz işinizi. Mangal 250, semaver 300 TL. Yemek yemeye çalışırken herkesin mangal dumanı size geliyor. Gözünüz isten yanıyor. Etraf ise çöp dolu. Yıllardır hiç mi gelişmez bir yer, inanılır gibi değil" diyerek duruma tepki gösteriyor.

Giriş ücretinin 100 lira olmasını eleştiren bir diğer vatandaşa ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Giriş ücreti 100 TL olmasına rağmen tuvalet paralı, o kadar para alıyorsunuz, bari içerisini temizleseydiniz, her yer o kadar pislik içinde ki rezillik. Tuvalet kağıdı yok" diyor.

RESTORAN TARİFESİ



Belediyelerin yönetiminde olan mesire alanlarının bazıları özel işletmelere kiralanmış durumda. İçeriye giriş ücretli. Aynı restoranlardaki gibi tarifeler uygulanıyor. Mangal yakmak istenildiğinde dışarıdan yiyecek ve içecek alınmıyor. Mecburen içerdeki işletmenin kasap reyonunda ürün seçebiliyorsunuz. Fiyatları da oldukça yüksek. Özellere kiralanan mesire alanlarında dört kişilik bir ailenin hafta sonu piknik keyfi 3 bin lirayı buluyor.

ADIM ATMAK PARA



Mesire alanlarına otomobil giriş ücreti 40 lira ile 200 lira, minibüs ile giriş ücreti 300-400 lira arasında değişiyor. Çoğu mesire alanında yaya girişleri de paralı. Yaya olarak kişi başı 20 lira ile 30 lira alınıyor. Bazı bölgelerde tuvaletler bile ücretli. Giriş ücreti 200 liranın üzerinde olan yerlerde masalar için para alınmıyor.

MASAYA OTURMAK ÜCRETLİ



Özel işletmeye kiralanan mesire alanlarında yeme içme için restoran fiyatı tarifesi alınıyor. Masa ücreti 100 lira ile 200 lira arasında değişirken, mangal için 300, semaver için 250 lira kira ücreti isteniyor. İstanbul'da en fazla talep gören mesire alanları Kartal, Sarıyer, Polonezköy, Göztepe, Fatih ve Çilingoz.

KAAN ZENGİNLİ