Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 08:48, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 08:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabındaki mesajında şunları kaydetti:
"Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."