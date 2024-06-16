Özgür Özel: Erdoğan'ın 'Hazmedemedi' sözlerini üzerime almıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı memleketi Manisa'da karşıladı. Bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, siyasette normalleşme süreciyle ilgili de konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Demek ki iadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt verirken, "Üzerime alınmıyorum. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyor. Bizim üzerimizden konuşmasınlar birbirleri ile konuşsunlar." ifadelerini kullandı.

Özel, "Ben genel başkan seçildiğimde artık bu kin ve nefret siyasetini bitirmemiz gerektiğini, siyasi partilerin hiç olmazsa nezaket ilişkilerini hiç olmazsa koruması gerektiğini söylemiştim. Ben genel başkan seçildiğimde sayın Cumhurbaşkanı tebrik telefonu açmamıştı. Ama o zaman o birinci partiydi şimdi biz birinci partiyiz. Bize düşer dedik ve bütün siyasi partileri aradık bayramlaştık. Ben kendilerini genel merkezlerinde ziyaret ettim. Elbette hepimiz her konuda aynı düşünmeyeceğiz ama müzakere ettik görüş alışverişinde bulunduk. Kendisi de iadeiziyarette bulunacağını söyledi. Aradan geçen 5 haftalık sürece Türkiye'de insanlar normalleşme dediler, siyasette yumuşama var dediler ve bundan herkes memnun oldu. Bundan sayın Bahçeli'de memnun olmuştu ama partisindeki belli odaklar bundan rahatsız oldular. Olur olmadık hakaretlerde tehditlerde bulundular. Ben kimse istiyor diye kavga edecek gerilim yaratacak değilim. Şu anda mağdur olan, yoksul olan aç olan ürünü para etmeyen insanların sorunlarını dile getirmek benim derdim. Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta, 'Herhalde iadeiziyaretimizi hazmedemeyenler olmuş' demiş. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyor. Bizim üzerimizden konuşmasınlar birbirleri ile konuşsunlar. Onların birlikteliği memlekete işsizlik, yoksulluk getirdi. Yoksa onların birlikteliğine laf eden yok. Bayram günü kavga günü değildir. Ümit ediyorum herkes bayramın ruhuna uygun bir bayram geçiririz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmede asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam konusu konuşulup konuşulmadığı sorulan Özel, "Konuşuldu ama bu konuda umutlu olabileceğimiz bir işaret almadığımızı belirtmeliyim. Yeniden enflasyonun altında bir zam yapılacağı, hatta asgari ücrete zam yapılamayacağı izlenimini aldım ben. Böyle olursa susamayız. Normalleşme böyle değil. Normalleşme siyasetçilerin birbirine laf söylememesi değil, hakkını alamayanların hakkını alması sonucunu doğurmalıdır. Normalleşme olacaksa bu emekli ve emekçiden başlamalıdır, çiftçiden ve esnaftan başlamalıdır. Eğer asgari ücrete zam yapmazlarsa her platformda mücadele ederiz. En son sokaklara dökülürüz, meydanları doldururuz en sert tepkiyi gösteririz." diye konuştu.

Yeni anayasa konusunda da açıklamalarda bulunan Özel, "Eğer bugün millet seçimleri yapıyorsa ama kimin bakan olacağına millet değil bir kişi karar veriyorsa bu anayasal bir sorundur. Bu bakanlar milletin gözünün için değil birilerinin ağzının içine bakıyorsa 'görevden alınacak mıyım' diye bu demokrasi açısından ayıplı bir durumdur." dedi.