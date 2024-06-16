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Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor

Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) uygulama arazisinin 300 dönümünde yetiştirilen buğdayın hasadından elde edilen gelirle hem akademik çalışmalara katkı sağlanıyor hem de öğrencilere burs veriliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 11:20, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 11:29
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Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor

Nurdağı Meslek Yüksekokulunun sorumluluğundaki 470 dönümlük uygulama arazisinde buğday, şeker pancarı, aromatik bitkiler yetiştirilerek bu ürünlerle ilgili araştırmalar yapılıyor.

6 yıldır devam eden uygulama kapsamında arazinin 300 dönümlük kısmında yılda yaklaşık 150 ton buğday yetiştiriliyor.

Toprak Mahsülleri Ofisine satılan buğdaydan elde edilen gelirle üniversite bünyesinde yapılan akademik çalışmalar desteklenirken öğrencilere de burs veriliyor.

- Bu yıl, depremzede 15 öğrenciye burs verilecek

Bu yıl ise gelirin bir kısmıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 15 öğrenciye burs verilecek.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, AA muhabirine, arazilerinde birçok ürünü yetiştirerek işlediklerini söyledi.

Arazide hem öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığını hem de bu ürünlerle alakalı çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Özaydın, "Burada alanında daha kalifiye elemanlar yetiştirmek istiyoruz. Ürettiğimiz buğdayı şu anda hasat ediyoruz. Arazide ata tohumlarını kullanıyoruz." dedi.

Nurdağı Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Muhammet Ali Gündeşli de uygulamalı tarım arazisinde buğdayın yanı sıra baharat sanayisinde kullanılan aromatik bitkiler de yetiştirdiklerini dile getirdi.

Gündeşli, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ülkemizin toprak altı ve toprak üstü çok zengin. Bizler de bu zenginliği ortaya çıkarmak için üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Yüksekokul olarak uygulamalı tarım arazimizde buğday, şeker pancarı ve karakılçık buğdayını ata tohumuyla üreterek ülkemize yeniden kazandırıyoruz. Bu önemli çünkü üretim alanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya."

Muhammet Ali Gündeşli, üretimden elde edilen gelirle yüksekokulun ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, akademik çalışmalara destek vereceklerini ve aynı zamanda depremzede öğrencilere burs imkanı sağlayacaklarını belirtti.

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