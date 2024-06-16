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Sınırda nöbet tutan asker, ailesinin sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı

Türkiye-Suriye sınırında vatani görevini yapan 21 yaşındaki er Mehmet Okur, karakolda nöbet tuttuğu sırada memleketi Kahramanmaraş'tan gelen anne ve babasının sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 11:47, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 11:46
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Sınırda nöbet tutan asker, ailesinin sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı

Hatay Kumlu ilçesinin 14 kilometre doğusundaki 39. Mekanize Piyade Tugayı, 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Karakaya Hudut Karakolu'nda vatan nöbeti tutan askerler, bayramda da görevlerini sürdürüyor.

Ailelerinden uzakta bayram geçiren askerler, komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayram sevincini yaşıyor.

Sabahın ilk saatlerinde 2. Hudut Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Ertuğrul Ümit Güneş'in karakol önünde bayramlaştığı erlere, bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.

Bayramlaşmanın ardından nöbet yerlerine geçen askerlerden Mehmet Okur'a memleketi Kahramanmaraş'tan gelen annesi Zeynep ve babası Mustafa Okur, sürpriz bayram ziyareti yaptı.

Gözetleme kulesinde komutanına gözetleyici tekmili veren asker, arkasına döndüğü sırada bir anda ailesini görünce büyük sevinç yaşadı.

Oğulları Mehmet'e sarılan anne ve babanın yaşadığı sevinç ve hüzün kameralara yansıdı.

- "Yaklaşık 4,5 aydır ailemi görmüyordum"

Terhis olmasına çok kısa bir süre kalan er Mehmet Okur, AA muhabirine, yaşadığı sevinci anlattı.

Bir anda ailesini karşısında görünce çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu anlatan Okur, "Böyle bir sürprizi beklemiyordum, çok sevindim, komutanlarımdan Allah razı olsun. Yaklaşık 4,5 aydır ailemi görmüyordum, sadece telefonla konuşuyorduk. Karşımda görünce çok şaşırdım, gelebileceklerini hiç düşünmüyordum." diye konuştu.

- "O benim bir tanecik kuzum"

Anne Zeynep Okur ise bugünün kendisi için çifte bayram olduğunu anlattı.

Bu sürpriz ziyaretin gerçekleşmesine vesile olan herkese teşekkür eden anne Okur, "Beni çok mutlu ettiniz. 4,5 ay oldu oğlumu görmüyorum, kuzumun kokusunu özledim, o benim bir tanecik kuzum. Başta şehit aileleri olmak üzere tüm herkesin bayramını kutluyorum, tüm anneler inşallah çocuklarına sağlıkla kavuşsun." dedi.

Baba Mustafa Okur da vatani görevini yapan oğluyla gurur duyduğunu belirterek, oğullarına kavuşmalarına vesile olan tüm komutanlara teşekkür etti.

Karakaya Hudut Karakol Komutanı Piyade Kıdemli Üstçavuş Onur Er de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen keşif ve gözetleme vasıtalarıyla hudut emniyet görevi icra eden personelin, 7 gün 24 saat esasıyla sınırlarda güvenliği sağladığını anlattı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hudut bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir" sözünü benimseyerek şanlı bayrağı dalgalandırmanın bilinciyle, vatan için canını seve seve feda etmeye yemin eden silah arkadaşlarıyla her daim görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Er, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modern harp silahları, araç ve gereçler vasıtasıyla milletimizden aldığımız güç ve inançla her daim hudutlarımızın güvenliğini sağlamaktayız. Bu vesileyle başta şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım."

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