Sedef Güler cinayetinin şüphelisi tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör her yerde aranıyordu. İstanbul'da saklanabileceği değerlendirilen 14 ayrı yere operasyon yapılmış ancak şüpheli bulunamamıştı. Yapılan istihbarat çalışmalarında şüpheli Yavuz Güngör'ün İnsan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği ve yurt dışına kaçmak için Edirne'ye gittiğinin tespit edilmesi üzerine operasyonlar bu yöne kaydırılmıştı. Şüpheli Yavuz Güngör, Edirne'ye bağlı Elçili köyünde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı.

ECELİYLE ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Yavuz Güngör'ün sabaha kadar devam eden sorgusu tamamlandı. Şüphelinin ifadesinde cinayet işlediği iddiaları kabul etmediği Sedef Güler'in eceliyle öldüğünü söylediği belirtildi. Sedef Güler'le alkol ve uyuşturucu aldıklarını sabah kalktığında genç kadının nefes almadığını gördüğünde paniğe kapıldığını anlatan şüpheli "Korktum ve paniğe kapıldım. Cesetten kurtulmaya karar verdim" dediği öğrenildi. Şüphelinin arkadaşını aradığını ardından birlikte plan yaparak cesedi halıya sararak denize attıklarını söylediği öğrenildi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORMUŞ

Polis soruşturması sonucunda şüpheli hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yavuz Güngör'ün ayrıca 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.

ZIRHLI POLİS ARACI KORUMAYISLA ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Yavuz Güngör, adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye çıkarılırken "Siz mi öldürdünüz" sorularına cevap vermedi. Yavuz Güngör'ün içinde bulunduğu otomobile Özel harekat polislerinin Zırhlı polis aracı eşlik etti. Olayla ilgili yakalanan ve daha önce adliyeye sevk edilen Fırat B. tutuklanmış, O.Ö. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Güngör emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.