Sedef Güler cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Otomotivde üretim yüzde 2 düştü
Otomotivde üretim yüzde 2 düştü
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Sponsorlu İçerik
İzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
'Elektronik mühür' uygulaması hizmete hazır
'Elektronik mühür' uygulaması hizmete hazır
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Kentsel dönüşüme tapu engeli
Kentsel dönüşüme tapu engeli
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Bakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı
Bakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı
Bakan Ali Yerlikaya: Suçlulara karşı mücadele sürecek
Bakan Ali Yerlikaya: Suçlulara karşı mücadele sürecek
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Erdoğan: Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin
Erdoğan: Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin
Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı
Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı
Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var
Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var
Eylem Tok ve oğlunu kim yargılayacak?
Eylem Tok ve oğlunu kim yargılayacak?
KKTC'den İsrail'in sinsi planını bozan adım
KKTC'den İsrail'in sinsi planını bozan adım
THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı
THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sedef Güler cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cesedi bulunan Sedef Güler'in katil zanlısı Yavuz Güngör, İstanbul'da yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra sabah kalktığında Güler'in nefes almadığını fark ettiğini, korktuğu için arkadaşıyla birlikte halıya sarıp deniz attığını itiraf ettiği öğrenildi. Güngör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 14:47, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 14:49
Yazdır
Sedef Güler cinayetinin şüphelisi tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör her yerde aranıyordu. İstanbul'da saklanabileceği değerlendirilen 14 ayrı yere operasyon yapılmış ancak şüpheli bulunamamıştı. Yapılan istihbarat çalışmalarında şüpheli Yavuz Güngör'ün İnsan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği ve yurt dışına kaçmak için Edirne'ye gittiğinin tespit edilmesi üzerine operasyonlar bu yöne kaydırılmıştı. Şüpheli Yavuz Güngör, Edirne'ye bağlı Elçili köyünde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı.

ECELİYLE ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Yavuz Güngör'ün sabaha kadar devam eden sorgusu tamamlandı. Şüphelinin ifadesinde cinayet işlediği iddiaları kabul etmediği Sedef Güler'in eceliyle öldüğünü söylediği belirtildi. Sedef Güler'le alkol ve uyuşturucu aldıklarını sabah kalktığında genç kadının nefes almadığını gördüğünde paniğe kapıldığını anlatan şüpheli "Korktum ve paniğe kapıldım. Cesetten kurtulmaya karar verdim" dediği öğrenildi. Şüphelinin arkadaşını aradığını ardından birlikte plan yaparak cesedi halıya sararak denize attıklarını söylediği öğrenildi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORMUŞ

Polis soruşturması sonucunda şüpheli hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yavuz Güngör'ün ayrıca 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.

ZIRHLI POLİS ARACI KORUMAYISLA ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Yavuz Güngör, adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye çıkarılırken "Siz mi öldürdünüz" sorularına cevap vermedi. Yavuz Güngör'ün içinde bulunduğu otomobile Özel harekat polislerinin Zırhlı polis aracı eşlik etti. Olayla ilgili yakalanan ve daha önce adliyeye sevk edilen Fırat B. tutuklanmış, O.Ö. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Güngör emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber