TDV, Filistinliler için aldığı kurbanlıkların kesimine Mısır'da başladı

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla faaliyetlerini sürdüren TDV görevlileri ve gönüllüler, Kurban Bayramı öncesinde 28 bin hayırseverin vekaletiyle Mısır'da 4 bin büyükbaş kurbanlık temin etti.

Başkent Kahire ile İsmailliye, Gona ve Ebusümbül bölgelerinde veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen ve gerekli şartları taşıyan kurbanlıkların kesimine bayram namazının ardından başlandı.

Bayram süresince kesimi yapılacak kurbanlıkların eti, paketlenip soğuk hava depolarında muhafaza edilerek en kısa zamanda Filistinlilere ulaştırılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Mehmet Bilgin, hayırseverlerin emanet ettiği kurbanlıkların kesimine vakıf görevlileri ve gönüllülerle beraber refakat ettiklerini belirtti.

Vekalet veren hayırseverlerin isimlerinin tek tek okunarak kurbanlıkların kesiminin yapıldığını anlatan Bilgin, "Hayırseverlerimizin Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize bağışladığı kurbanlıkları bugün itibarıyla kesmeye başladık. Allah tüm hayırseverlerimizin ibadetlerini kabul eylesin." dedi.