Bakırköy'de eski kız arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bakırköy'de 16 yaşındaki eski kız arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 15:32, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 16:07
Cevizlik Mahallesi'nde önceki gün bıçaklanan D.A (16), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, D.A'nın ifadesine başvurup, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Olay günü eski erkek arkadaşı H.E.U. ile buluşan D.A'nın, aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklandığı belirlendi.
Polislerin Esenyurt'ta yakaladığı şüpheli H.E.U, "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, H.E.U'nun D.A'yı bıçaklayıp darbettiği, daha sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.