Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 16:42, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 16:58
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na dün baltayla saldırıp zarar vermelerinin ardından gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen dayı yeğen, adliyeye götürüldü.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Atatürk Anıtı'na dün 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.
Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.