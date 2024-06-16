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İkizler, orman yangınlarına karşı omuz omuza nöbette

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2026 metre yükseklikte bulunan Işık Dağı'ndaki yangın gözetleme kulesinde çalışan ikizler Halil Berkay ve Fevzi Kutay Tekin (24), orman yangınlarına karşı omuz omuza nöbet tutuyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 18:11, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 18:28
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İkizler, orman yangınlarına karşı omuz omuza nöbette

İkizler Halil Berkay ve Fevzi Kutay Tekin, eğitimlerini aynı okullarda tamamladı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden de birlikte mezun olan ikizler, 2 yıldır Orman Genel Müdürlüğü Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde orman işçisi olarak görev yapıyor. İkizler, 1 ay önce 2026 rakımlı Işık Dağı'nda bulunan yangın gözetleme kulesinde orman yangınlarına karşı nöbet tutmaya başladı. Tekin kardeşler, kulede termal kameralar ve dürbünler ile yangın açısından en riskli bölgelerden olan Kızılcahamam ormanlarını yangın tehlikesine karşı sürekli izliyor. 1 hafta mesai yapıp, 1 hafta izinli şekilde çalışan ikizler, bayram boyunca ailelerinden uzakta kulede görev yapacak.

Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde 7 gün 24 saat esasıyla nöbet tutularak orman yangınlarına karşı bölge güvenliği sağlanıyor. Kulede saat başı çevredeki 9 kule ile telsiz bağlantılarıyla irtibat sağlanarak, ormanlardaki durum hakkında bilgi paylaşımı yapılıyor. Kulede bulunan termal kameralar ile 24 saat kayıt altına alınan görüntüler, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Yangın Yönetim Merkezi'ne aktarılıyor.

'BERABER ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Halil Berkay Tekin, Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde 1 aydır görev yaptıklarını söyleyerek, "7/24 kuledeyiz. 1 hafta diğer ekip, 1 hafta nöbetteyiz. Toplam 4 personel çalışıyoruz. Nöbetimi ikizim ile birlikte tutuyorum. Kuledeki görevimizden önce ikizimle birlikte arazide çalışıyorduk. Buradan 9 kule ile irtibat halindeyiz. Saat başı çevrim bağlantılarımız oluyor. Yangın sezonunda bu bağlantıları 15 dakikada bir gerçekleştiriyoruz. Bayramda da burada ikizimle beraber nöbetimizi tutacağız. En ufak orman yangınına karşı kameralar, dürbünler ile teyakkuz halindeyiz. İkizimle beraber çok güzel, anlaşarak çalışıyoruz. Burada beraber olduğumuz için de mutluyuz. Mesleğimizi birlikte icra ediyoruz" dedi.

Fevzi Kutay Tekin de "Kardeşimle beraber daha önceden arazide birlikte çalışıyorduk, şimdi Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'ndeyiz. Kardeşimle çalışmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Burada Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde ikizimle birlikte nöbetimizi tutuyoruz. 7/24 buradayız. Bayramda da ailemizden uzakta burada nöbetimize devam edeceğiz. Birlikte orman yangınlarına karşı nöbetimizi sürdürüyoruz. Kardeşimle birlikte çalışmaktan dolayı memnun ve mutluyum" diye konuştu.

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