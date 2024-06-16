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Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına temmuz başında ÖTV zammı gelecek. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ÜFE verisiyle birlikte akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı belli olacak. 2024'ün ilk 5 ayında ortalama yüzde 3,35 oranında artan ÜFE, haziranda da benzer şekilde gerçekleşirse KDV dahil benzine 2 lira 47 kuruş, motorine ise 2 lira 32 kuruş zam gelecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 18:43, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 18:45
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Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Temmuz ayında gerçekleşecek olan ÖTV zammı için geri sayım başladı. Akaryakıtta 6 ayda bir gerçekleşen ÖTV zammı, üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışına göre belirlenecek.

3 TEMMUZ'DA NETLİK KAZANACAK

2024 yılının ilk 5 ayını kapsayan ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da haziran verisinin açıklanmasıyla ÖTV zammı netlik kazanacak.

Ocak-mayıs döneminde ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Haziran ayında da benzer bir durum olursa 6 aylık ÜFE yüzde 21,82 olacak.

BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK ZAM

Sözcü'de yer alan habere göre, 6 aylık ÜFE'nin 21,82 gelmesi durumunda yüzde 20'lik KDV ile benzinin fiyatı 2 lira 47 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 32 kuruş artacak.

Şu an maktu ÖTV tutarları bir litre benzinde 9,45 TL, bir litre motorinde 8,86 TL seviyesinde bulunuyor.

16 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 40.29 TL

İstanbul (Anadolu): 40,15 TL

Ankara: 41.24 TL

İzmir: 41.54 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 40.67 TL

İstanbul (Anadolu): 40,57 TL

Ankara: 41.63 TL

İzmir: 42.02 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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