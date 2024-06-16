- "Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik"

Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Sponsorlu İçerik
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Erdoğan: Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin
Erdoğan: Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin
Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı
Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı
Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var
Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var
Eylem Tok ve oğlunu kim yargılayacak?
Eylem Tok ve oğlunu kim yargılayacak?
KKTC'den İsrail'in sinsi planını bozan adım
KKTC'den İsrail'in sinsi planını bozan adım
THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı
THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı
9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?
9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?
Bakan Koca'dan 'kurban eti tüketimi' uyarısı
Bakan Koca'dan 'kurban eti tüketimi' uyarısı
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vurduk ve örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 19:42, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 19:47
Yazdır
'Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında, video konferans toplantısı yaptı.

Bakan Güler başkanlığındaki toplantıya, TSK komuta kademesinin yanı sıra yurt içinde ve sınır ötesindeki birlik komutanları katıldı.

Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Güler, hep birlikte bir bayrama daha ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, mutlulukların paylaşılarak arttığı, milli ve manevi geleneklerin yaşatıldığı, toplumsal dayanışmayla birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiği çok özel günler olduğunu belirten Güler, sağlık, huzur ve neşe dolu nice bayramlar geçirme temennisinde bulundu.

Güler, Türkiye'nin yakın coğrafyası başta olmak üzere, dünya genelinde art arda gerginlik ve krizlerin yaşandığına, çatışmalar ve savaşların ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Belirsizliklerin arttığı, risk ve tehditlerin çok boyutlu bir hale geldiği böylesine hassas bir ortamda, Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerimizi icra ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi Silahlı Kuvvetlerimizin en çok odaklandığı, enerjisini ve zamanını en çok harcadığı konu terörle mücadeledir." ifadelerini kullandı.

- "Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik"

Özellikle Irak'ın kuzeyinin, yıllardır PKK/KCK terör örgütü ve destekçileri tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler için kullanıldığını, buranın "terörün kaynağı" olduğunu aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Ancak, son yıllarda belirlediğimiz konsept değişikliğiyle 'terörü kaynağında yok etme' anlayışını uygulamaya koyduk. Sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vurduk ve örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. Bunda en büyük pay, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizle birlikte kahraman Mehmetçiklerimize aittir."

- "İcap eden her adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır"

Terör belasını milletin gündeminden tamamıyla çıkarmayı hedeflediklerini, Irak'la son dönemde tesis edilen işbirliği sayesinde, terörle mücadelenin etkinlik ve ivmesinin daha da artacağını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Suriye'nin kuzeyindeki operasyon sahalarımızda da mücadelemize üstün bir gayretle devam ediyoruz. Bu vesileyle bölgede gerçekleştirilmeye çalışılan oldubittilere asla müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Sonuç olarak, terörle mücadelemiz sahada ve masada aralıksız sürdürülecek, icap eden her adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır."

Terörle mücadeleyle birlikte hudutların güvenliğini de personel sayısı ve teknoloji bakımından en güçlü tedbirlerle sağladıklarını belirten Güler, "Mavi ve Gök Vatan"daki hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik faaliyetleri başarıyla ve tavizsiz şekilde sürdürdüklerini aktardı.

Güler, bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada, bugüne kadarki en büyük tatbikatları icra ettiklerini, her geçen gün envantere kazandırılan yerli, milli ve en modern savunma sanayisi ürünü silah sistemleriyle, ordunun imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirdiklerini ifade etti.

- "Büyük ve kıymetli inisiyatifler üstlendik, üstleniyoruz"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerek savunma ve güvenlik alanında yaptığı atılımlarla gerekse diğer ülkelerle kurduğu çok boyutlu ilişkilerle bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan etkin bir konuma ulaştığını vurgulayan Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer alan Türkiye, gerginliklerin yayılmasını engellemeye, krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik çok yönlü girişimlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda, Suriye ve Irak'ta barış ve istikrarın sağlanması için ortaya koyduğumuz çabalar, Karabağ sorununun sona erdirilmesine dair belirleyici rolümüz ve desteğimiz, Libya'da yaşanan iç savaşın sona ermesi için kapsayıcı faaliyetlerimiz, Gazze'de İsrail'in vahşet ve katliamının durdurulması için diplomatik girişimlerimiz ile bölgeye sağladığımız insani yardımlar, Rusya-Ukrayna çatışmasının sonlandırılmasına ve bu çatışmanın artırdığı enerji ve gıda krizinin aşılmasına yönelik sarf ettiğimiz yoğun gayretler gibi büyük ve kıymetli inisiyatifler üstlendik, üstleniyoruz."

Bakan Güler, tüm bu inisiyatiflerin, Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini en açık şekilde ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Güler, uluslararası ilişkilerde, Türkiye'nin etkisini böylesine artırdığı bir dönemde doğal olarak faaliyet sahaları artan TSK'nın da Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali, Suriye ve Irak ile daha birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisine önemli katkılar sağladığını belirtti.

- "Her zamankinden daha dikkatli ve uyanık olmamız hayati önemi haizdir"

Ulaşılan üstün seviye ve silahlı kuvvetler olarak aynı anda birçok görevi başarıyla icra edebilme kabiliyetinin çok iyi idrak edilmesi gerektiğini söyleyen Güler, şöyle devam etti:

"Sizler de şanlı ordumuzun, İstiklal Harbimizden bu yana en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiği bu tarihi süreçte, çok önemli bir rol üstlenmektesiniz. Şu ana kadar elde ettiğimiz başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir. İçinde bulunduğumuz savunma ve güvenlik ortamında her zamankinden daha dikkatli ve uyanık olmamız ve daha çok çalışmamız hayati önemi haizdir."

Güler, bu anlayışla, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülke ve milletin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Güler, konuşmasının sonunda, fedakarlıkları, engin ve sağlam duruşlarıyla hayata ışık tutan, gönüllerin kahramanı babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber