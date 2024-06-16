Akçakoca'da denizde köpük görünümünde tabaka oluştu

Düzce Valiliğinin talimatıyla Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce araştırma başlatıldı.

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