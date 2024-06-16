Akçakoca'da denizde köpük görünümünde tabaka oluştu
Düzce'nin Akçakoca ilçesi kıyılarında denizde oluşan köpük görünümündeki tabaka, geniş alanda etkili oluyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 20:15, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 20:19
İlçede dün etkisini gösteren yağmurun ardından sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde köpük görünümünde tabaka oluştu.
Düzce Valiliğinin talimatıyla Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce araştırma başlatıldı.
Su üzerindeki tabakanın hava sıcaklıklarındaki ani değişime bağlı olarak oluştuğu değerlendiriliyor.
Sahil şeridindeki tabaka havadan görüntülendi.