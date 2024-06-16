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Kurbanlıkların satışından elde ettiği 535 bin TL çalındı

Kayseri'de İlyas G.'nin (45) kurbanlık satışından kazandığı ve kamyonetinde sakladığı 535 bin TL'si kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 20:23, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 20:24
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Kurbanlıkların satışından elde ettiği 535 bin TL çalındı

Olay, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'nde besici İlyas G.'nin kurbanlık hayvanlarının olduğu ağılda meydana geldi. İddiaya göre, besici İlyas G., kurbanlıklarından elde ettiği geliri 38 ACF 459 plakalı kamyonetine bıraktı. Besici bir süre sonra kamyonetin camının sökülerek, 535 bin lirasının çalındığını fark edip polise başvurdu. Kamyonette inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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