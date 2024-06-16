Bakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayramın ilk gününde yaklaşık 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde kurban kesimi sırasında Ankara'da bin 274, İstanbul'da 840 ve İzmir'de 416 kişi olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin yaşadığı yaralanmalar sonucunda sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek" ifadelerini kullandı.