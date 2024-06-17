Bakanlıktan yeni proje! Deniz bahçeleri kuruluyor

Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Sponsorlu İçerik
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Kentsel dönüşüme tapu engeli
Kentsel dönüşüme tapu engeli
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Bakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı
Bakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı
Bakan Ali Yerlikaya: Suçlulara karşı mücadele sürecek
Bakan Ali Yerlikaya: Suçlulara karşı mücadele sürecek
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Erdoğan: Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin
Erdoğan: Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin
Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı
Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı
Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var
Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var
Eylem Tok ve oğlunu kim yargılayacak?
Eylem Tok ve oğlunu kim yargılayacak?
KKTC'den İsrail'in sinsi planını bozan adım
KKTC'den İsrail'in sinsi planını bozan adım
THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı
THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı
9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?
9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?
Bakan Koca'dan 'kurban eti tüketimi' uyarısı
Bakan Koca'dan 'kurban eti tüketimi' uyarısı
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakanlıktan yeni proje! Deniz bahçeleri kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Türkiye 'Deniz' Projesi kapsamında denizlere yönelik tüm çalışmalar tek çatı altında toplanacak. Proje kapsamında sahillerde deniz bahçeleri kurulurken, Türk karasularında dolaşan 120 bin tekne ve yat da denetim altına alınacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 08:26, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 08:11
Yazdır
Bakanlıktan yeni proje! Deniz bahçeleri kuruluyor

Bakanlık tarafından hazırlanan projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir lansman ile kamuoyuna anlatılması planlanıyor. Projede öne çıkan uygulamalar şöyle:

DENİZ BAHÇELERİ: Plajlardan vatandaşların daha fazla yararlanması sağlanacak. Bunun için gerekli denetimler yapılacak. Sahilden 50 metre içeride deniz bahçelerinin kurulması planlanıyor. Bakanlık tüm sahillerde buna uygun devlete ait arsaları tarıyor. Uygun yerlerde hızla bahçelerin açılmasına başlanacak. Vatandaşlar buralarda oturup nefes alacak. Bu bahçelere 'Türkiye Deniz Bahçeleri' ismi verilecek.

DENİZ KÜTÜPHANELERİ: Deniz bahçelerinin içinde ya da başka şekillerde sahillerde "deniz kütüphaneleri" kurulacak. Vatandaşlar buralardan kitap alıp okuduktan sonra bırakabilecek. Çocuklar için de buralarda özel bölümler yer alacak.

CARETTA CARETTALAR İLE TANITIM: Deniz canlılarının korunmasına dönük de bir dizi proje hayata geçirilecek. Farkındalık yaratmak için caretta carettalar gibi deniz canlıları kullanılıp "en yaşlı caretta" tarzı ödüller verilerek. Projenin yüzü haline gelecek carettalar "İyi ki Türkiye "Deniz" diyecek.

TEKNELERE KONTROL: Daha önce kamuoyu ile paylaşılan mapa şamandıra uygulaması da yine proje kapsamında hayata geçirilecek. Türkiye'deki tüm koylara mapa şamandıralar kurulacak. Tekne ve yatlar girdikleri koylarda buralara bağlanmak zorunda kalacak. Şamandıralar dolduğunda koya yeni bir yat ya da teknenin girmesine izin verilmeyecek. Tekneler kaldıkları sürelere göre ödeme yapacak. Böylece deniz hayatına zarar veremeyecek olan tekne ve yatların atıklarını denize bırakmaları da önlenmiş olacak.

ÇOCUKLAR SÖRF VE YELKEN ÖĞRENECEK: Türkiye'nin su sporlarında daha başarılı olması için adım atılacak. Çocuklara ve gençlere sörf, yelken, yüzme, dalış gibi su sporları eğitimi veren merkezler oluşturulacak.

ZÜBEYDE YALÇIN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber