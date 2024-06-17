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Bayramın ikinci günü hava nasıl olacak?

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 08:45, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 08:42
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Bayramın ikinci günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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