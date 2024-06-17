Kurban pazarında zabıta ile tartıştı, kendini astı

Olay, saat 16.00 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki kurban kesim yerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı. Çevredekiler ipi keserek Ali B.'yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali B.'nin bilincinin kapalı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OLAY ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan kurban pazarına sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen Ali B., (45) zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astığı anlara ilişkin cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ali B.'nin elektrik direğine çıktığı ve kendini iple astığı, bir vatandaşın da hızla direğe tırmanarak ipi kestiği, ardından da Ali B.'nin başının üstüne yere düştüğü görüldü.