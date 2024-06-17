Türkiye ile Gürcistan 12 yıl sonra karşı karşıya
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarın ilk maçını yapacağı Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek.
Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.
Son maçlarını 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak.
- İlk maç 2002'de
Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.
İki ülke milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı.
Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.
- Türkiye-Gürcistan maçları
Türkiye ile Gürcistan arasında daha önce oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|24.05.2012
|Salzburg
|Özel
|3-1
|07.02.2007
|Tiflis
|Özel
|0-1
|30.03.2005
|Tiflis
|Dünya Kupası Elemeleri
|5-2
|04.09.2004
|Trabzon
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-1
|21.08.2002
|Trabzon
|Özel
|3-0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.