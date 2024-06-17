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Gökhan öğretmenin büyük başarısı! 17 milli sporcu yetiştirdi

Samsun'un Alaçam ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Gökhan Bozdemir, öğrencilerine sevdirdiği boccede bugüne kadar 100'den fazla lisanslı sporcu yetiştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 13:41, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 13:29
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Gökhan öğretmenin büyük başarısı! 17 milli sporcu yetiştirdi

Çorum'dan Samsun'un Alaçam ilçesine 12 yıl önce tayini çıkan Bozdemir, ilçede görev aldığı okullarda öğrencilerine sporu sevdirmek için çalışma yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden emanet bocce topları alarak öğrencilerine bu alanda eğitim vermeye başlayan Bozdemir'in bugüne kadar yetiştirip lisans almasını sağladığı öğrencilerden 17'si milli takımlara yükseldi.

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde beden öğretmeni olan ve Bocce Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Gökhan Bozdemir, AA muhabirine, öğrencilerinin hayatlarına dokunabilmek için çaba gösterdiğini söyledi.

İlçede bocce oynamak istediklerinde toplarının olmadığını belirten Bozdemir, "Emanet toplarla Türkiye Şampiyonası'na gittik. Orada Türkiye üçüncüsü olduk." dedi.

Öğrencilerinin çoğunluğunun kırsal kesimde yaşadığını anlatan Bozdemir, "Bunlar ilerleyen zamanda milli oldu. Üniversite hayatına başladılar. Şu an 17 milli sporcumuz var Alaçam ilçesinde. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye başladılar. Tıpta, ilahiyatta, beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğrencilerimiz var. Hepsi millilik bursu alıyor, devlet onları destekliyor, onlar da spora devam ediyor." diye konuştu.

- "8 kişilik milli takımın 7'sini Alaçam'ın çocukları oluşturdu"

Gökhan Bozdemir, yetiştirdikleri sporcuların önemli başarılara imza attığını anlatarak, "Bir dönem 8 kişilik Türk Milli Takımı'nın 7'sini Alaçam'ın çocukları oluşturdu. Bunlar bizi gururlandırıyor. En önemlisi de çocuklar, dünyanın Alaçam'dan ibaret olmadığını görüyor, farklı arkadaşlar ediniyorlar. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Bir öğrenciyle anısını anlatan Bozdemir, "Ufak bir öğrencim vardı. Topumuz yok, çocuklara evde çalışmaları için top veremiyorduk. Bir gün geldi, 'Hocam ben babamla yaylaya çıktım. Bulabildiğimiz kadar yuvarlak taş bulduk, onlarla antrenman yapıyoruz' dedi. O beni çok duygulandırmıştı. Yani yokluklarla mücadele edip buralara gelmek çok önemli bir şey. Buradaki bütün çocukları üniversiteli yapmak en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinde dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren Bozdemir, "İnşallah onu da elde edebilirsek çok mutlu olacağız. 104 lisanslı sporcum var, yetiştirdiğim. Bir kısmı ortaokulda, kendi okulumda da 60'a yakın sporcum var. 60'a yakın sporcumun 6'sı milli sporcu." şeklinde görüş belirtti.

- "Hem öğretmenimizle hem öğrencilerimizle gurur duyuyoruz"

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Müdürü Namık Kocabaş da Gökhan Bozdemir'in okulda göreve başlamasıyla boccede çok sayıda başarı elde ettiklerini anlatarak, "Gökhan öğretmen ile uyum içinde çalışıyoruz. Bu uyum, başarıyı ve kupaları da beraberinde getirdi. Okulda çok sayıda sportif faaliyetlerden dolayı aldığımız kupalarımız var. Hem öğretmenimizle hem öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Lisenin 10. sınıf öğrencisi Melek Ünlü de 2 yıl önce öğretmeni sayesinde bocceye başladığını belirterek, "Türkiye şampiyonalarına katıldık, dereceler yaptık. Gökhan hocamız yeri geldiğinde babamız, yeri geldiğinde bize çok güzel bir antrenör oldu. Bize bu işi en güzel şekilde öğretti." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Barış İslam Bolat ise Gökhan Bozdemir'in üzerlerinde çok emeği olduğunu anlatarak, "Milli sporcuyum. Gökhan hoca üniversite kapılarını da bize açıyor. Benim dışımda birçok arkadaşımız var bu sporu yapan. Onlar da benim gibi bir demir topun hayatımızı bu kadar değiştireceğini düşünmüyordur." değerlendirmesinde bulundu.

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