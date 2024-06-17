Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Emre Ataklı (29) idaresindeki 34 FR 3293 plakalı hafif ticari araç, Ağlı ilçesi Yağlıca köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, araçta bulunan Cevdet Var (55) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Canan Ataklı (29), Fatma Var (20) ve Melahat Var (55) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Melahat Var'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araçta bulunanların, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Kastamonu'ya geldikleri öğrenildi.