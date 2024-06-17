5'i FETÖ üyesi 9 kişi Yunanistan'a geçemeden yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 05:05, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:06
MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."