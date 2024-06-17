İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi

"Yer6" isimli Youtube kanalında Asrın Tok ve Diamond Tema, İslam şeriatını tartıştıkları program hakkında soruşturma açıldı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, YouTuber Diamond Tema hakkında, Hz. Muhammed ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Değirmenci, paylaşımında; "Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/ 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı. Program hakkında erişim engeli de talep edildi." ifadelerine yer verdi.

DİAMOND TEMA'DAN AÇIKLAMA

Diamond Tema bu gelişmelerin ardından X hesabından yeni bir açıklama yaptı:

"İyiyim arkadaşlar sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne huküken ne de ahlaken ortada bir sorun yok. İfademizi verir duruşmaya çıkarız olur biter."