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Romanya, EURO 2024'te karşılaştığı Ukrayna'yı farklı geçti

- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan takımlar arasında tahmini kadro değeri en düşük olan Romanya, kadrosunda birçok yıldız olan Ukrayna'yı 3-0 yendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 18:15, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 18:22
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Romanya, EURO 2024'te karşılaştığı Ukrayna'yı farklı geçti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Romanya, güçlü rakibi Ukrayna'yı 3-0 yenerek önemli bir başarıya imza attı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nun ilk maçında Romanya ile Ukrayna, Münih Futbol Arena'da karşılaştı.

Transfermarkt verilerine göre 92 milyon avroluk tahmini piyasa değeriyle turnuvanın en mütevazı kadrosuna sahip olan Rumenler, kadrosunda Andriy Yarmolenko, Artem Dovbyk, Andriy Lunin, Roman Yaremchuk, Mykhailo Mudryk, Oleksandr Zinchenko ve Viktor Tsygankov gibi yıldız oyuncuları bulunduran Ukrayna karşısında sürprize imza attı.

Romanya, karşılaşmayı 29. dakikada Nicolae Stanciu, 53. dakikada Razvan Marin ve 57. dakikada Denis Draguş'un kaydettiği gollerle 3-0 kazandı.

Teknik direktör Edward Iordanescu'nun öğrencileri, Belçika ve Slovakya'nın da bulunduğu E Grubu'ndan çıkmak için önemli bir adım attı.

Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e katılma başarısı gösteren sarı-lacivertliler ise sahadan 3-0 mağlup ayrılarak şampiyonaya kötü bir başlangıç yaptı.


- Lunin'in hataları pahalıya mal oldu

Ukrayna kalecisi Andriy Luniny, yediği hatalı 2 golle dikkati çekti.

İspanya'nın dünyaca ünlü Real Madrid takımında Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın sakatlığında kaleyi devralan ve başarılı bir sezon geçiren Lunin, EURO 2024'e iyi başlayamadı.

Maçın 29. dakikasında yaptığı hata sonucu topu kaptıran 24 yaşındaki kaleci, sonrasında Nicolae Stanciu'nun şutunda gole engel olamadı. Lunin, ikinci golde ise sağına gelen topa rahatlıkla çıkarabilecekken müdahale edemedi.


- Türkiye'den 2 futbolcu forma giydi

Karşılaşmada Süper Lig'de forma giyen iki futbolcu Romanya Milli Takımı için mücadele etti.

Kariyerine Türkiye'de devam eden dört futbolcuyu kadrosunda bulunduran Romanya'da Gaziantep FK'li oyuncular Florin Nita ile Denis Draguş maça ilk 11'de başladı.

Gaziantep FK'den Deian Sorescu ile sezonu Konyaspor'da geçiren Galatasaraylı Alexandru Cicaldau yedekler arasında yer aldı.


- Draguş, farkı 3'e çıkaran golü attı

Gaziantep FK'de forma giyen Rumen futbolcu Denis Draguş, takımı adına fileleri havalandırdı.

Maçın 57. dakikasında sahne alan Draguş, skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Süper Lig'de attığı 14 golle takımını ligde tutan oyunculardan olan 24 yaşındaki santrfor, EURO 2024'te de formunu sürdürdü.

Draguş, Antalyaspor'da top koşturan Polonyalı Adam Buksa'dan sonra Süper Lig patentiyle EURO 2024'te gol atan ikinci futbolcu oldu.


- Romanya, rekabetteki üstünlüğünü sürdürdü

Romanya ile Ukrayna, milli takımlar düzeyinde 7. kez karşılaştı.

İki takım arasında daha önce yapılan 6 müsabakada Romanya 3, Ukrayna ise 2 kez kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Romanya'nın kaydettiği 14 gole, Ukrayna 10 golle karşılık verdi.

Rumenler, yedinci müsabakada dördüncü galibiyetini alırken, attığı gol sayısını da 17'ye yükseltti.

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