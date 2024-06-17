Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor
Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor
Dondurma serinletmiyor! Fiyatı cep yakıyor
Dondurma serinletmiyor! Fiyatı cep yakıyor
Otomotivde üretim yüzde 2 düştü
Otomotivde üretim yüzde 2 düştü
İzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
'Elektronik mühür' uygulaması hizmete hazır
'Elektronik mühür' uygulaması hizmete hazır
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Kentsel dönüşüme tapu engeli
Kentsel dönüşüme tapu engeli
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Bakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı
Bakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı
Bakan Ali Yerlikaya: Suçlulara karşı mücadele sürecek
Bakan Ali Yerlikaya: Suçlulara karşı mücadele sürecek
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Erdoğan: Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin
Erdoğan: Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin
Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı
Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı
Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var
Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 18:38, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 18:40
Yazdır
Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Uzun ve yorucu yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

İsveçten gelen Yusuf İzgi, AA muhabirine, ana vatana gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bayramı geçirmek için ailesiyle Konya'ya gideceğini belirten İzgi, "Çok mutluyuz, Allah'a şükürler olsun vatanımıza geldik. Tatilde aileimizi ziyaret edeceğiz, dostlarımızla zaman geçireceğiz. Çok sevinçliyiz. 25 yıldır gurbetteyiz. Türkiye'ye her geldiğimizde çok farklı duygular yaşıyoruz. Türk bayrağını görünce hissettiklerimiz anlatılamaz." dedi.

"Vatana gelmek çok başka bir şey"

Avusturya'dan gelen Muammer Kocaoğlan ise bayram bitmeden memlekete ulaşmak için hızlı şekilde yola çıktıklarını ifade etti.

Mutlu olduğunu dile getiren Kocaoğlan, "Vatana gelmek çok başka bir şey. Edirne'ye gelip camiyi görünce insanın gözleri doluyor, vatan bir başkadır. Bayram namazını kılıp yola çıktık, çok şükür Türkiye'ye vardık." diye konuştu.

Dede İltaş da memleketi Ankara'ya gidip ailesiyle bayramlaşmak için sabırsızlandığını belirtti.

Türkiye'de olmanın huzurunu yaşadığını vurgulayan İltaş, "Toprağımızı görünce insan değişiyor. Bayramın ilk gününü kaçırdık ama inşallah akşama evde olacağım. Türkiye'de bayrağı görünce tüm yorgunluk ve sıkıntılarımız bitiyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Ali Yıldırım da memleket hasretini gidereceklerini kaydetti.

Vali Sezer Kapıkule'de vatandaşlarla ve gümrük personeliyle bayramlaştı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Türkiye'ye gelen ve yurt dışına çıkış yapan vatandaşlarla sohbet eden Vali Sezer, güven ve huzur içinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber