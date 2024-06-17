Kızlara müstehcen soruları soruyordu: Cekaxs tutuklandı!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son zamanlarda sosyal medya platformu Instagram'da, özellikle yoldan geçen genç kızlara mikrofon uzatarak, "Kameraya kimsenin bilmediği bir sırrı açıkla" diyerek müstehcen sorular soran "Cekaxs" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı için harekete geçti. Müstehcen içerikli sorular soran ve verilen tatmin edici cevaplar karşılığında 500 dolara varan ödemeler yapan şüpheli hakkında hazırlanan bilgi notu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

Savcılık, şüpheli hakkında "Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, Azerbaycan uyruklu Javid Alakbarov'u (22) geçtiğimiz gün gözaltına alıdığı ortaya çıktı.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Alakbarov emniyetteki ifadesinde, 2 yıldır Türkiye'de ikamet ettiğini, Instagram üzerinden sokakta tanımadığı insanları durdurarak onlara sorular sorup, çektiği videoları Instagram'a yüklediğini söyledi. Videolarda geçen insanlara soru soran şahsın kendisi olduğunu aktaran Alakbarov, "Cekaxs rumuzlu hesap şahsıma aittir. Video içeriğinde geçen konuşmaların suç teşkil ettiğini bilmiyordum. Ben videosunu çektiğim şahısları önceden tanımıyorum. Olay anında onları durdurup, rızalarını alarak onlarla bu konseptte videolar çekiyorum" diye konuştu.

500 DOLAR VERİYOR AMA AYLIK GELİRİ 400 DOLARMIŞ

Verilen bazı sorulara 500 dolara varan ödemeler yapan Alakbarov, aylık gelirinin ise ortalama 300- 400 dolar arası olduğunu öne sürdü. Alakbarov, "Çektiğim videoların içeriklerinden dolayı pişmanım. Bu videolara benzer içerikleri Türkiye'de başka sayfalarda da gördüğüm için suç olmadığını düşünerek çektim. Bir daha bu içeriklerde videolar çekmeyeceğim" dedi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Alakbarov, emniyetteki ifadesinin ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunda da emniyetteki ifadesini tekrar eden ve yaptığını suç olduğunu bilmediğini öne süren Alakbarov tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İÇERİKLERİ TOPLUMUN AHLAK DEĞERLERİNİ SARSICI NİTELİKTE

Sevk edildiği hakimlikte de aynı savunmayı yapan Alakbarov, "Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama kararında, Alakbarov'un sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu yayınların tamamının müstehcenlik içerdiğini, video içeriklerinde toplumun ahlak değerlerinin, aile birliği ve bütünlüğü hiçe sayılarak temelden sarsıcı nitelikte yayınlar olduğu değerlendirmesinde bulundu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kararda, şüphelinin "suç olduğunu bilmiyordum" savunmasıyla ilgili de kanunu bilmemenin mazeret sayılamayacağı vurgusunda bulunuldu. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Sait ÖZKAN