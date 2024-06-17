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Belçika, EURO 2024'teki ilk maçında Slovakya'ya yenildi

Slovakya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Belçika'yı 1-0 yendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 21:13, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 21:19
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Belçika, EURO 2024'teki ilk maçında Slovakya'ya yenildi

Slovakya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Belçika'yı 1-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.

Frankfurt Arena'da yapılan maça hızlı başlayan taraf Belçika oldu. Romelu Lukaku ile ilk 5 dakikada iki pozisyona giren Belçika, istediğini bulamadı. Slovenya, müsabakanın 7. dakikasında Jeremy Doku'nun büyük hatası sonucunda Ivan Schranz ile 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca Slovakya devre arasına önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Slovakya büyük bir direnç gösterdi. Zaman zaman etkili olmayan çalışan Orta Avrupa temsilcisi, rakibinin ataklarında da gole izin vermedi. Mücadele, Slovakya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

- Lukaku, pozisyonları cömertçe harcadı

Belçika'nın yıldız santrforu Romelu Lukaku, girdiği net gol pozisyonlarından yararlanamadı.

Mücadelenin ilk 5 dakikasında net 2 pozisyonu gole çeviremeyen Lukaku, 42. dakikada da karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Dubravka'yı geçemedi.

Tecrübeli santrfor, ikinci yarıda da ilk yarıdaki kadar net olmasa da birkaç pozisyonu golle sonuçlandıramadı.

- Lukaku'nun 2 golü VAR'dan döndü

Müsabakada kaçırdığı pozisyonlarla dikkati çeken Lukaku'nun 2 golü Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.

Maçın 56. dakikasında Kevin De Bruyne'nin sağdan pas olarak kullandığı kornerde Leandro Trossard meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Arka direkte yükselen Amadao Onana'nın kafayla indirdiği topu kale ağzındaki Lukaku filelere gönderdi.

Pozisyonda hakem Halil Umut Meler ve yardımcıs Mustafa Emre Eyisoy, gol kararı verdi. Ancak yapılan VAR incelemesi sonucunda pozisyonda Lukaku'nun ofsatta olduğu anlaşıldı ve gol geçerlik kazanmadı.

Tecrübeli futbolcunun ikinci sevinci ise 86. dakikada kursağında kaldı. Lukaku, bu kez soldan Lois Openda'nın getirdiği topu penaltı noktası civarında ağlara gönderdi. Slovakya, bir kez daha santraya giderken bu kez VAR, Openda'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle inceleme önerdi.

Saha kenarındaki ekranda pozisyonu yeniden izleyen Halil Umut Meler, gol kararını iptal etti.

- Maçı Halil Umut Meler yönetti

Karşılaşmada FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Hollanda Futbol Federasyonundan Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük üstlendi.

Karşılaşmada Alman Bastian Dankert Video Yardımcı Hakem (VAR), Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR olarak görev aldı.

- Belçika, 15 maç sonra yenildi

Belçika Milli Takımı, 15 maç sonra mağlup oldu.

Son olarak 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında Fas'a yenilen Belçika, sonrasındaki 15 resmi ve özel müsabakada 10 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.

EURO 2024'e mağlubiyetle başlayan Belçika, 15 maçlık yenilmezlik serisini de sürdüremedi.

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