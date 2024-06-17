17 yaşındaki Hilal'den 8 gündür haber alınamıyor

Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Hilal Ece Turhan, 8 gün önce evden ayrıldı. Genç kızın geri dönmemesi üzerine telefonla da ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri Hilal Ece'nin bulunması için çalışma başlattı. 8 gündür sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net