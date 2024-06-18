Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti'nin bayramdan sonra TBMM'ye sunmayı hedeflediği 9'uncu yargı paketinde, başka ülke veya yabancı istihbarat örgütleri adına Türkiye'de suç işleyenlerin tanımı yapılıyor ve verilecek cezalar düzenleniyor.

AK PARTİ TARTIŞILAN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ



AK Parti kaynakları tartışma konusu olan düzenleme ile ilgili bilgi verirken "Türkiye'de başka ülke adına veya istihbarat örgütleri adına suç işleme, adam öldürme, adam kaçırma, belge bilgi toplama, gasp yapma gibi durumlarda bir ceza veriliyor. Mevcut mevzuatta, bunlara mesela adam kaçırmışsa, sadece işlediği adi suç kapsamında ceza öngörülüyor. Yeni paket ile bu suçu başka bir istihbarat örgütü veya bir ülkenin talimatı ile işlediyse, bunu casusluk olarak değerlendirip, ona göre ceza verilecek. Burada iddia edildiği gibi bir etki ajanlığı tanımlaması yok. Yapılan tartışmalar Gürcistan örneğinden hareketle yapılıyor. Bu örneğin, paketteki düzenleme ile bir benzerliği söz konusu değil. Basına, sosyal medyaya yasak gelmesi veya görüşünü açıklayanın etki ajanı olarak değerlendirmesine yönelik bir tanımlama pakette yer almıyor" dedi.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?



Tamamen yabancı ülkeler adına Türkiye'de suç işleyenlerle ilgili bir düzenleme yapılacağını belirten AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Türk Ceza Kanunu'nun 'Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma' suçunu düzenleyen 339'uncu maddeye yeni hükümler eklenecek. Buna göre, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda; Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Yine Türkiye'de suç işleyenlere aynı ceza uygulanacak. Fiilin, bu bölümde düzenlenen suçlar dışında başka bir suç oluşturması halinde hem bu suçtan hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilecek.

AK Parti hukukçuları "Yani adam kaçırmışsa hem adam kaçırmaktan hem de bunu başka ülkenin veya yabancı istihbarat örgütlerinin talimatı ile yapmışsa, casusluk suçundan ayrı ayrı ceza alacak" diye konuştu.

Söz konusu suçlar, savaş sırasında işlendiyse 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde ise verilecek ceza bir kat artırılarak uygulanacak.