Özel hastanelerin provizyon oyunu

Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ve yürürlükteki mevzuata karşın arkadan dolanmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Özel Sağlık Sigortası şirketleri ile yapılan anlaşmalara rağmen vatandaşlardan haksız yere para almanın yolları bulunuyor. Özel hastaneler bu sefer de Özel Sağlık Sigortası'nın karşıladığı hizmetler için hastalardan para istiyor.

BAHANE ÜRETİYORLAR

Sigorta firmasına provizyon bile sunmadan serum, enjeksiyon ve tahlil ücretini hastadan talep eden özel hastaneler, vatandaşı çileden çıkarıyor. Hastalar, "Özel sağlık sigortam var, aldığım hizmetleri karşılıyor" dese de hastane, "Sigortanın bize verdiği ücret yetmiyor, acil doktorumuz parasını alamıyor" gibi bahanelerle ücret alıyor. Oysa ki özel hastanelerin sigortaya provizyon sunması, ret cevabı gelirse hastadan ücret talep etmesi gerekiyor.

Çok sık duyduğumuz şikayetler bu kez bizim başımıza geldi... Geçen hafta bir rahatsızlık nedeniyle gittiğim özel hastanede bu sefer mağdur ben oldum. Benim yaşadığım durum şöyle gerçekleşti:

ŞİKAYET EDİN!

Rahatsızlanıp İstanbul Üsküdar'daki özel bir hastanenin acil servisine gittim. Özel Sağlık Sigortam olduğunu belirttim. Rahatsızlığım nedeniyle serumum takıldı ve acil serviste müşahede altına alındım. Tıbbi sekreter serumun ücretli olduğunu belirterek Özel Sağlık Sigortası'nın serum, enjeksiyon ve tahlilleri karşılamadığını beyan etti. Özel Sağlık Sigortamı aradım. Sigortam, "Acil serviste sadece muayene olduğunuz provizyonu bize sunuldu. Eğer size serum takıldıysa hastanenin bu şekilde provizyon sunması gerekiyor; ancak biz ret cevabı verirsek sizden ücret talep edebilirler. Ayrıca sizin sigortanız serum, enjeksiyon ve tahlilleri karşılıyor" dedi. Sigortamın söylediklerini aynen aktarsam da hastane tarafından kabul edilmedi. 950 TL ücret ödedim. Hastaneyi şikayet edeceğimi belirterek oradan ayrıldım. Ertesi gün hastaneden bir mesaj aldım ve ücret iadem yapıldı.

SİGORTALAR BİRLİĞİ: HASTANE YORUM YAPAMAZ

Başıma gelen bu olayı binlerce vatandaşın da yaşadığını öğrenince Türkiye Sigortalar Birliği'ni aradım. Bana şu bilgileri verdiler: "Özel hastaneler sigorta şirketinin provizyon vermesine ilişkin yorumda bulunamaz, çünkü her poliçenin şartı farklıdır. Hastane, sigorta şirketinden provizyon ister, sigorta poliçesinin kapsamında olmayan bir durum varsa ve ret cevabı gelirse sigortalıdan ödeme talebinde bulunabilir. Böyle durumlarla karşılaşılması durumunda sigorta şirketlerimize her daim ulaşılabilir ve şirketler sigortalılarının haklarını korur. Öte yandan özellikle altını çizmek isteriz ki, özel sağlık sigortası ile devletimizin üstündeki sağlık yükü önemli ölçüde azalmaktadır. Bu nedenle özel sağlık sigortasının daha da fazla tabana yayılması adına yoğun şekilde çalışıyoruz."

HASTALAR MAĞDUR EDİLEMEZ

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Reşat Bahat, "Hastanın, Özel Sağlık Sigortası kapsamındaki haklarının kullandırılmaması bir suçtur" dedi. Bahat, hasta ile sigorta arasındaki sözleşmede tanımlı olan her türlü işlemi hastanelerin sigortaya fatura etmek zorunda olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Yaşadığınız bu durum, şikayet edilen hastane ile sigortanın sözleşmesinin iptaline sebep olur. Derneğimize de bu tarz şikayetler geldiğinde biz hastanelere 'Vatandaşın parasını ödeyin' diyoruz. Hastalar hiçbir şekilde mağdur edilemez. Hastane ile sigorta arasındaki anlaşmazlıkların bedeli hastalara ödetilemez. Herhangi bir hata yapıldıysa, vatandaşın mağduriyetinin hastane tarafından giderilmesi gerekiyor."

HUKUKA AYKIRI

Özel Sağlık Sigortası'nın kapsadığı hizmetlerden ücret talep edilmesinin hukuka aykırı olduğunun altını çizen Av. Ece Değer Kalyoncu, "Hizmetler sigorta kapsamına giriyorsa, hastanelerin hizmet bedelini sigorta şirketlerinden tahsil etmesi gerekiyor" dedi. Kalyoncu, şu ifadeleri kullandı: "Aldığı hizmetin sigorta kapsamında olduğuna bilen vatandaşlar ödeme yaptıysa, ücret iadesini alabilmek için öncelikle ilgili hastaneye başvuru yapmalı. Reddedilmesi durumunda, ücret iadesi talebiyle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilirler. Dilekçe ekinde ise, talebin reddedildiğine dair belge, fatura ve tedaviye ilişkin belgeler sunulmalı. Vatandaşlar ayrıca haksız ücret tahsil eden hastanelerden Sağlık Bakanlığı ve Cimer kanallarıyla şikayetçi olabilirler."



MERVE BİLKAY