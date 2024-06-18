Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz

Kurban Bayramı vesilesiyle Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar fahiş fiyat artışından 286,1 milyon TL, stokçuluktan ise 293,8 milyon TL olmak üzere toplamda 579,9 milyon TL idari para cezası kararı alındığını açıkladı. Bolat "Vatandaşlarımızın mal ve hizmetlere ulaşmasına engel olmak suretiyle mağduriyet oluşturan her türlü girişim yakın takibimiz altında" dedi.

Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede, öncelikle okuyucularımıza yönelik Kurban Bayramı mesajınızı alabilir miyiz?

Kurban bildiğiniz gibi 'yakınlaşma' demektir. Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma amacı taşımaktadır. Bu bayramda kesilen hayvanlar da bu amaca matuftur. Ayrıca, aynı zaman diliminde İslam'ın kutsal saydığı beldelerde yapılan hac ibadeti ile de bütünleşerek daha ulvi ve evrensel bir boyut kazanır. Dolayısıyla hem yerelde hem de evrensel çapta idrak edilen Kurban Bayramı, birlik ve dayanışma duygusunu zirveye taşır. Bizim milletimiz bayramları dini bir kaide olmanın yanında aynı zamanda bir değer ve kültür haline de getirerek toplumsal yapısını güçlendirmiştir. Millet olarak çok şanslı olduğumuzu düşünürüm, böylesi güzel bayramlarımız olduğu için. Sizin aracılığınızla halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımızın sevdikleriyle gönüllerince güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.

ÜLKEMİZ İÇİN HAYALLERİMİZ VAR

Bakan olduktan sonra hayatınızda neler değişti, ailenize vakit ayırabiliyor musunuz? Kitap okumaya, film izlemeye vakit bulabiliyor musunuz?

Tabii bakanlık büyük sorumluluk gerektiren bir makam. Sorumluluğu ağır fakat çok kıymetli. Ülkeniz için çalışmanın çok daha yoğun ve hızlı bir şekilde gerçekleştiği bir pozisyon. Mutluluğu da o denli yüksek. Hizmet ve icraat için büyük bir fırsat. Meslek hayatımın en tempolu dönemi olması hasebiyle açık ara önde hamdolsun. Bu can bu tende olduğu müddetçe halkımızın hayatını güzelleştirmek için ne yapabileceğimizin gayretinde olacağız. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hep ülke meseleleri ile meşgul olan, kafa yoran bir kişi oldum. Uzun bir MÜSİAD geçmişim var; tam 18 yıl. Genel sekreterlik, genel başkanlık ve yüksek istişare kurulu üyeliği yaptım. Ülke ekonomisi ile ilgili fikri katkıların en yoğun sunulduğu bir yerdir MÜSİAD. Özel sektörde 23 yıl çalıştım. Farklı STK'larda görevlerim oldu, aktif siyasi hayatım oldu AK Parti saflarında. Ayrıca üniversite hocalığım ve akademik çalışmalarım oldu. Kısaca hem teorik hem de pratik anlamda daima koşuşturma halindeydim. Bizim ülkemiz için hayallerimiz hedeflerimiz var, Cumhurbaşkanı'mızın 22 yılda hayata geçirdiği büyük projeleri daha da ileriye taşımak için bütün kabine, icraatlara kilitlendik. İnşallah 2026'da mal ihracatında 302 milyar doları, hizmetler ihracatında da 140 milyar doları yakalayacağız. Bütün bu işlerim arasında fırsat buldukça kitap, makale ve tez okumayı sürdürüyorum. Aileme de vakit ayırmayı ihmal etmiyorum. Torunlarımı çok özlüyorum.

ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenlemenin ardından fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda somut sonuçlar almaya başladınız mı? Kesilen ceza miktarıyla ilgili bilgi paylaşır mısınız?

Vatandaşlarımızın mal ve hizmetlere ulaşmasına engel olmak suretiyle mağduriyet oluşturan her türlü girişim yakın takibimiz altında. Bu kapsamda, 6 Haziran 2024 itibariyle 81 ilimizde 85 bin 608 işletme ve 539 bin 782 ürün denetlendi. Yapılan inceleme ve denetimlerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantılarında değerlendirilmesi neticesinde; mezkür Kurul tarafından bugüne kadar fahiş fiyat artışından 286 milyon 106 bin 361 TL, stokçuluktan ise 293 milyon 798 bin 348 TL olmak üzere toplamda 579 milyon 904 bin 709 TL idari para cezası kararı alındı. Öte yandan, caydırıcılığın sağlanması noktasında yasal düzenleme 29 Mayıs 2024 itibariyle yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle fahiş fiyat ve stokçuluk ile mücadelede daha kararlı adımlar atıldı. Kısa süre içinde ilk sonuçlarını da almaya başlayacağız. Gerekmesi halinde, adalet ve hakkaniyet duygusu içinde ve hukuk çerçevesinde, gerekli bütün idari adımları atacağımızı, vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmecilerimizin korunması hususunda asla taviz vermeyeceğimizi ifade etmek isterim.

ÇOCUKLUĞUMUZDA DAHA RENKLİYDİ

Çocukluğunuzda bayramlar nasıl geçerdi, bayramlarda neler yapardınız?

Bizim çocukluğumuzda bayramlar çok daha renkli ve coşkulu geçerdi. Kitle iletişim araçlarının bu kadar yaygın olmaması, ulaşım ve diğer teknolojik gelişmelerin sınırlı olmasından dolayı bayramlarda konsantrasyon ve hassasiyet daha yüksek olurdu. Şimdi de gayet güzel kutlanıyor ancak o dönemlerde daha sıcak ve samimimi ilişkiler ve uygulamalar vardı. Bugün bu bayramları büyük bir neşeyle yaşayabiliyorsak, geçmişte bu geleneği bize aktaran, kültürün devamlılığını sağlayan büyüklerimizin payı çok büyüktür. Bu vesileyle hayatta olanlara bereketli ve sağlıklı bir ömür, aramızda bulunmayanlara rahmet ve mağfiret diliyorum.

OTODA 'KÖPÜK' ORTADAN KALKTI

Ticaret Bakanlığının yaptığı düzenlemelerden sonra otomotiv piyasasındaki fiyatların ve son durumun seyrini nasıl değerlendirirsiniz?

6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında bugüne kadar otomobil yetkili bayii ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı. İkinci el taşıtların güncel satış fiyatının üzerinde pazarlanmasına 1 Temmuz 2024'e kadar kısıtlama getirildi ve aykırı hareket edenlere bakanlığımız tarafından yaklaşık 90 milyon TL'lik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, otomotiv sektöründe yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere bakanlığımızca bugüne kadar yaklaşık 21 milyon TL tutarında idari para cezası verildi. Yapılan düzenlemeler, yürütülen yoğun denetim faaliyetleri ve uygulanan yaptırımlar neticesinde, araç fiyatlarındaki köpük ortadan kaldırılarak vatandaşlarımızın sıfır ve ikinci el araca ulaşması kolaylaştırıldı, satış kampanyaları ve ciddi fiyat indirimleri ile vatandaşımız lehinde olumlu sonuçlar elde edildi. Önümüzdeki günlerde otomotiv piyasasındaki normalleşmenin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. İhtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler ivedilikle uygulamaya alınacak.