Muğla'ya 3 günde 500 bin araç giriş yaptı

Muğla-Antalya karayolundaki 6 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülenirken, il geneline 3 günde yaklaşık 500 bin araç giriş yaptı. Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla, Muğla-Antalya kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturmaya devam ediyor. İstanbul ve Antalya yönlerinden gelen sürücüler, yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, uygulama noktalarında jandarma ve polis ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıttı, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. İl geneline 3 günde yaklaşık 500 bin araç giriş yaparken, Muğla-Antalya karayolundaki 6 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi.