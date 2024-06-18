ABD'de Eylem Tok için karar! Gözler 27 Haziran'a çevrildi

Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Düşük Faizli 70.000 TL Bayram Müjdesi!
Düşük Faizli 70.000 TL Bayram Müjdesi!
Sponsorlu İçerik
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor
Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor
Dondurma serinletmiyor! Fiyatı cep yakıyor
Dondurma serinletmiyor! Fiyatı cep yakıyor
Otomotivde üretim yüzde 2 düştü
Otomotivde üretim yüzde 2 düştü
İzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
'Elektronik mühür' uygulaması hizmete hazır
'Elektronik mühür' uygulaması hizmete hazır
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Kentsel dönüşüme tapu engeli
Kentsel dönüşüme tapu engeli
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'de Eylem Tok için karar! Gözler 27 Haziran'a çevrildi

ABD'de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2024 19:09, Son Güncelleme : 18 Haziran 2024 19:12
Yazdır
ABD'de Eylem Tok için karar! Gözler 27 Haziran'a çevrildi

Timur Cihantimur 1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da ehliyetsiz kullandığı araç ile ölümlü kazaya sebebiyet vermişti. Daha sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır, ardından da ABD'ye kaçmıştı. Anne ile oğlu için kırmızı bülten çıkarılmış ve yakalanmaları sağlanmıştı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 27 HAZİRAN'DA

ABD'deki dava süreci başladı. Türkiye'nin iade için sunduğu deliller mahkemeye sunuldu. Boston'daki duruşma saat 18:00'de başladı. Eylem Tok'un avukatının duruşmayı 20:30'a ertelemek istediği ancak hakimin, başka bir dava olduğu gerekçesiyle talebi kabul etmediği öğrenildi. Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

MAHKEME DELİLLERİ TOPLAYACAK

Hukukçu Şükrü Aksu CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Eylem Tok yakalandıktan sonra iadeye ilişkin karar vermekle ilgili organ ABD'deki ilgili mahkeme gerekli delilleri toplayacak. Şu an verilen karardan anlaşılıyor ki bu işlemler henüz sonuçlanmadı. Suçluların iadesi konusunda ABD kolay kolay böyle bir hüküm uygulamıyor. Burada da Timur Cihantimur'un ABD vatandaşı olduğunu öğrenmiştik. Annesi de sık sık 'adil yargılanma' vurgusu yapıyordu. Bunu da bilerek yapıyorlar. İadeyi zor görüyorum. Büyük suçlama zaten Timur Cihantimur'un üzerinde. 2 yıl alt sınır, 15 yıl üst sınır bir hapis cezası gerektiyor. Anne için üst sınır ise 5 yıla yakın. Çocuğun iddiası çok daha üst sınırda bir ceza.

TÜRK KURYE YAKALATTI

Son bilgileri aktaran CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Boston'da kaldıkları rezidansa yakın bir restorandan sürekli sipariş veren Eylem Tok ve oğlunun, tesadüfen kapısına gelen Türk kuryenin dikkati sayesinde yakalandığını aktardı. Uludağ Türk kuryenin yemeği teslim ettikten sonra polise ihbarda bulunduğunu belirtti.

AVUKAT HANDAN BAKBAK: BENCE İADE EDİLECEKLER

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'a konuşan Avukat Handan Bakbak da "Bence iade edilecekler. Böyle bir profili ABD iade etmeli ve ABD bence bunu yapacak. Vatandaşı olarak 'kolluyorum, vermiyorum' demez bana göre" ifadelerini kullandı. Bakbak "Bu masumane bir kaçış değil, tüm zemin sağlanmış. Küba'ya kaçışının sebebi daha özgür bir ülke olması. ABD'de güçlü bir otorite var, belki o riski engellemek için düşündüler" dedi.

Handan Bakbak "Amerikan sisteminde ciddi bir duyarlılık gösterilmiş, çocuk serbest bırakılmamış. Orada ya 'bu benim vatandaşım, ben bunu koruyorum ve iade etmiyorum' diyecek ama bunu da yapamaz. Suç nerede işlendiyse orada yargılama yapılır. O yüzden ben yargılıyorum diyemez. Bence Amerikan mahkemesi iade kararı verecek, yazışmalar hızlanacak. 60 günde iade hazırlanacak. 60 gün içinde iade edilmek zorunda" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber