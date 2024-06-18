Şanlıurfa'da baraj göletine giren kişi boğuldu

İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Kaçan'ın cesedine ulaştı.

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