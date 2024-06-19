Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahalede 28 saat geride kaldı

Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı, karadan çalışmalara ise devam ediliyor.

Yangına gün boyunca 4 helikopter, karadan 157 araç ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda dün saat 18.30 sıralarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahalede 28 saat geride kaldı.

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