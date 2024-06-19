Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahalede 28 saat geride kaldı

Diyanet'ten 'hac kuraları' ile ilgili iddialara açıklama
Diyanet'ten 'hac kuraları' ile ilgili iddialara açıklama
Havada kriz sürüyor! Uçak rötarları devam edecek
Havada kriz sürüyor! Uçak rötarları devam edecek
Sponsorlu İçerik
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Adalet Bakanlığı: O hakim görevden ihraç edildi
Adalet Bakanlığı: O hakim görevden ihraç edildi
Sıcak ve nem geliyor: Gölgede bile 40 dereceleri göreceğiz!
Sıcak ve nem geliyor: Gölgede bile 40 dereceleri göreceğiz!
Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı
Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı
Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda
Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda
Ekonomide kritik buluşma pazartesi günü
Ekonomide kritik buluşma pazartesi günü
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
Konut fiyatları düşecek mi?
Konut fiyatları düşecek mi?
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: Yeni tuzak seni anlıyoruz
TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: Yeni tuzak seni anlıyoruz
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahalede 28 saat geride kaldı

Uşak'ta dün akşam saatlerinde tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 22:57, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 23:04
Yazdır
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahalede 28 saat geride kaldı

Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda dün saat 18.30 sıralarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahalede 28 saat geride kaldı.

Yangına gün boyunca 4 helikopter, karadan 157 araç ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Uşak Vali Vekili Önder Can, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Tedbir amaçlı tahliye edilen 26 hanenin sahipleri, alevlerin sıçrama tehlikesinin ortadan kalkmasıyla evlerine döndü.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı, karadan çalışmalara ise devam ediliyor.

Akbulak köyü yakınlarında, dün tarım arazileri ile ormanlık alanda yangın çıkmış, Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Ekiplerin karadan gece boyu süren müdahalesine havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek vermişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber