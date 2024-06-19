20 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları
20 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.
Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 00:01, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 00:04
20 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıklarıDÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. B Grubu'nda Hırvatistan-Arnavutluk, A Grubu'nda ise Almanya-Macaristan ve İskoçya-İsviçre müsabakaları yapılacak.
(Hamburg/16.00/Stuttgart/19.00/Köln/22.00)
2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz'le yapacağı maçın hazırlıklarına Almanya'da başlayacak.
(Barsinghausen)