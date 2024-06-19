20 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. B Grubu'nda Hırvatistan-Arnavutluk, A Grubu'nda ise Almanya-Macaristan ve İskoçya-İsviçre müsabakaları yapılacak.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net